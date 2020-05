Grondeigenaar draait niet meer op voor kosten opruimen gedumpt drugsafval, Brabant gaat miljoen landelijk verdelen

Brabant krijgt daarbij landelijk een belangrijke rol. Omdat de provincie zoveel ervaring heeft met drugsafval, wordt het geld dit jaar vanuit Den Bosch verdeeld. Volgens gedeputeerde Wil van Pinxteren van Lokaal Brabant is dit budget toereikend.

Opruimen is duur

Het opruimen van gedumpt drugsafval is duur. De kosten lopen per dumping al snel in de duizenden euro’s. In principe is in Nederland de grondeigenaar zelf verantwoordelijk voor het opruimen. Dat betekent dat grondeigenaren met hoge kosten achterblijven voor iets waar zij part noch deel aan hebben.

Dat uitgangspunt zorgde in het verleden al vaker voor frustratie, bijvoorbeeld bij Brabants Landschap. ,,Ik vind het niet eerlijk dat de grondeigenaar telkens voor de kosten moet opdraaien", zei boswachter Erik de Jonge in het verleden. ,,Alleen onze organisatie is jaarlijks vele tonnen kwijt aan het opruimen van deze smeerbende. Dat geld had anders naar natuurbeheer kunnen gaan.”

Schadeloos stellen

Justitieminister Grapperhaus maakt er nu een einde aan dat private grondeigenaren opdraaien voor die kosten. Hij maakt jaarlijks 1 miljoen euro vrij om hen schadeloos te stellen. ,,Op basis van ervaringscijfers uit het verleden zou het beschikbare budget toereikend moeten zijn", licht gedeputeerde Van Pinxteren toe.

Wanneer drugsafval gedumpt wordt op gemeentegrond gaat dit niet op. Gemeenten kunnen slechts de helft van de kosten terugkrijgen, zoals nu ook al het geval is.

Om alles in goede banen te leiden, wordt een landelijk loket ingericht waar gedupeerden hun aanvragen kunnen indienen. ,,Zo kunnen de aanvragen centraal, efficiënt en uniform worden afgehandeld", licht Grapperhaus toe. Maar het opzetten van zo'n loket kost tijd. Naar verwachting kunnen de eerste aanvragen pas in 2021 verwerkt worden.

Speciale rol Brabant

Tot die tijd is er een speciale rol weggelegd voor de provincie Noord-Brabant. Om de regeling zo snel mogelijk van de grond te krijgen, neemt Brabant taak op zich om totdat er een loket is, alle aanvragen te verwerken. Volgens de minister is dit een goede tijdelijk oplossing gezien de ervaring die de provincie heeft met het verwerken van dit soort aanvragen.