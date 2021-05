Groningse studenten poseren trots met doodgeschoten duiven, verontwaardigde reacties op social media

Doesburgse chocola­tier Daniël verkoopt bonbons in vijftig smaken, maar eentje is er wel heel bijzonder

15:15 Meer weten over een fijne bonbon met een wel heel speciale vulling? Dan moet je in Doesburg zijn. Chocolatier Daniël Smit verkoopt bonbons in wel vijftig smaken. Zijn mosterdbonbon is de verrassendste.