Groot deel Oekraïense vluchtelingen in Harskamp niet gevaccineerd, GGD gaat prikken

In de Veluwse lentezon lijkt de oorlog voor gevluchte Oekraïe­ners even ver weg: 'De veerkracht is ongeloof­lijk'

Terwijl de oorlog in hun thuisland voortwoedt, proberen honderden Oekraïense vluchtelingen in de noodopvang in Harskamp hun leven weer op te pakken. De laatste slaapplekken in de opvang werden dinsdagmiddag vergeven.

9 maart