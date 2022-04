Groot tekort aan chauffeurs, vooral in regio Ede en Tiel

Het tekort aan vooral chauffeurs, expediteurs en transportplanners leidt tot langere wachttijden voor klanten, zegt Stefan Giesbers, adviseur werkgeversdienstverlening bij het UWV in Nijmegen. Om werkgevers te helpen bij het vinden van personeel, is het UWV een aantal activiteiten en trajecten gestart. Een ervan is een ontbijtsessie op 17 mei in Tiel waar werkgevers in de transport en logistieke sector worden bijgepraat, onder meer over het werken met vluchtelingen uit Oekraïne.