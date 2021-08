Grootschalige fraude met studiegeld: opeens studeerden opvallend veel kansarme jongeren uit Arnhem aan een universiteit in Londen

Een tapijt doordrenkt met bloed: wie maakt de plek waar iemand vermoord is schoon? Eigenlijk niemand

11:48 Shelley Bosch (22) werd op een warme zomeravond in 2020 om het leven gebracht in haar eigen woning. Toen de recherche het appartement in Ede had vrijgegeven trof haar moeder Mariët Bosch ‘een bloedbad’ aan. Agenten hadden de flat slechts vluchtig aangeveegd.