Grootschalige handel in nepkleding ontmanteld in Oost-Nederland

ENSCHEDE - De politie heeft deze week in de regio meerdere invallen gedaan in het kader van een groot onderzoek naar handel in nagemaakte merkkleding. Achter de illegale handel zat een professionele organisatie, waarin onder anderen Nico B. (65) uit Denekamp opereerde.

In een grootschalig onderzoek naar handel in nagemaakte merkkleding heeft de politie deze week in Oost-Nederland vier arrestaties verricht. Tijdens de grondig voorbereide actie van de Landelijke Eenheid zijn ook op drie locaties invallen gedaan. Daarbij is een grote hoeveelheid goederen - naast nagemaakte merkkleding ook nep-erectiepillen, stroomstootwapens, softdrugs en contant geld - in beslag genomen.

Dorsmolen

Een van de invallen was dinsdag aan de Dorsmolen in Denekamp, waarbij Nico B. uit zijn huis werd gehaald. Dat blijkt uit onderzoek van deze krant. De geboren Denekamper werd door de politie gearresteerd en zit nog steeds vast. Dinsdag wilde de politie nog niets zeggen over de arrestatie, maar nu blijkt die dus verband te houden met een groot onderzoek naar illegale goederen.

B. maakt deel uit van een groep handelaren die op professionele wijze hun kleding aan de man bracht. Volgens de politie huurden ze op verschillende plekken in de regio leegstaande bedrijfshallen en opslagboxen.

Winkels

Sommige ruimtes werden gebruikt voor de opslag van nieuwe kledingcollecties, terwijl andere hallen werden ingericht als volledige winkels, waar alle denkbare maten en modellen konden worden gekocht. De handelaren leken zelf ook namaakkleding te produceren: de politie vond namelijk ook grote partijen merkloze kledingstukken 'waar emblemen op genaaid konden worden'.

Prikbord

Langs digitale weg, via Marktplaats én via Facebook, werden klanten gezocht. Maar ook via advertentiebriefjes op prikborden in supermarkten werden potentiële klanten benaderd.

De politie vond bij de invallen overigens niet alleen kleding. In een van de opslagruimtes werd ook een grote hoeveelheid nagemaakte erectiepillen en stroomstootwapens aangetroffen. In een andere hal lagen naast kleding ook twee kilo softdrugs en 25.000 euro in contanten.

Berichten

Opvallend is dat Nico B. en zijn vrouw in het verleden ook een 'echte' kledingwinkel hadden, onder meer in Hengelo. Nu staat er volgens gegevens van de Kamer van Koophandel nog een 'niet-gespecialiseerde groothandel in consumentenartikelen' op zijn naam.

B. zocht zijn klanten de afgelopen jaren niet alleen via Facebook, maar legde er zelf ook contact met Chinese groothandels. Op berichten van verkopers van nagemaakte Nike-schoenen reageerde hij met 'Prijs?' of 'Kun je contact met mij opnemen'.

Arrestaties

De politie wil niet ingaan op de identiteit van de verdachten, of vertellen waar de andere invallen zijn geweest. Wel zegt de politie in de komende weken nog meer arrestaties te verwachten.