Grote brand in revalidatiecentrum • Eloise van Oranje grijpt in • Else was nooit tevreden met zichzelf

MONSTERWESP IN GELDERLAND | Het is een opvallend groot en angstaanjagend insect. Niet voor niets heeft de Aziatische hoornaar de bijnaam monsterwesp gekregen. Die hoornaar verovert Gelderland. De ‘monsterwesp’ is al honderden keren gesignaleerd en is in de afgelopen vijf maanden almeer dan tien keer vaker gezien dan in heel 2022.

VLIEGTUIGEN BEDERVEN WOONGENOT | Dagelijks komen er tientallen ronkende vliegtuigjes over de woning van Jessica Groot (31) nabij Lelystad Airport. De vliegtuigherrie tast het woongenot van haar jonge gezin zó ernstig aan, dat ze voortdurend klachten indient bij het vliegveldmeldpunt. Soms wel tien per dag.

BESTUURDER RIJDT ACTION BINNEN | Een beschonken automobilist is een filiaal van Action in Eindhoven binnen gereden. De klap heeft een deel van de voorgevel verwoest. Het kozijn is deels ontzet, het glas gebroken en de auto heeft een aantal schappen geraakt. De grond voor de winkel is bezaaid met glas, toiletpapier en aanbiedingsbordjes.

WAAROM KRIJGT FRENKIE 18 MILJOEN EN LIEKE 2 TON? | ‘Stel nou dat dit elftal uit jongens zou bestaan. Dan verdienen ze dus veel meer geld, tante Rens?’

ELSE WAS NOOIT TEVREDEN MET ZICHZELF | Else Bergmans (1990-2022) was overal goed in. Dansen, kunstschaatsen, paardrijden, skiën: wat ze leerde kón ze ook. Ze was mooi, sportief en had een goed stel hersens. Maar zelf dacht ze altijd dat ze niet goed genoeg en niet mooi genoeg was, en probeerde ze steeds het perfecte plaatje te creëren. Hoewel Else eigenlijk nooit gelukkig was met zichzelf,kwam haar zelfgekozen dood als een grote schok.

ELOISE VAN ORANJE GRIJPT IN | ‘Gravinfluencer’ Eloise van Oranje is met een verborgen camera vastgelegd, terwijl ze tekeergaat tegen iemand die racistische teksten uitslaat op een terras. Met stevige bewoordingen. ,,What the f*ck ben jij f*kking racistisch? Doe effe normaal joh.’’

GRAAFSCHAP IN REP EN ROER | De Graafschap is in rep en roer. In maart werd een financiële plus van 70.000 euro aan de aandeelhouders gepresenteerd. Nog geen drie maanden later is er een verlies van 1,2 miljoen euro. Hoe heeft het zo ver kunnen komen?

STRAATRACERS WORDEN VERVOLGD | Twee Groesbekenaren die begin vorig jaar een onschuldige zwangere vrouw tijdens een illegale straatrace in Beugen ernstig verwondden, moeten zich later dit jaar voor de rechtbank verantwoorden.

GROTE BRAND REVALIDATIECENTRUM | Bij revalidatiecentrum Klimmendaal aan de Heijenoordseweg in Arnhem is maandagmiddag een grote brand uitgebroken. Rookwolken zijn vanaf een flinke afstand zichtbaar.

20.000 EURO BOETE VOOR VOLKSTUIN | De boete van 20.000 euro hangt als een donderwolk boven Bruno (74) en Marianne Tidu (73). De twee moeten hun volkstuintje opruimen vanwege de ‘uitstraling’. Het is er een puinhoop, betoogde de gemeente Enschede bij de Raad van State. Het raakt de Tidu’s hard. „We doen niks verkeerd.”

ROLSTOELER SVEN MOET NOODGEDWONGEN OVERNACHTEN | Nierpatiënt Sven Better uit Arnhem mist twee benen, zit in een rolstoel en moest door de treinstoring na het concert van Ghost onverwacht overnachten in de Amsterdamse Ziggo Dome, samen met driehonderd andere gestrande concertgangers. ,,Daar sta je dan.”

ZOEKACTIE NAAR VERMISTE FRANS | Vanuit Velp is een massale zoekactie gestart naar de 72-jarige Frans Udink. De Velpenaar wordt sinds afgelopen donderdagochtend vermist. Zijn familie en vrienden maken zich ernstig zorgen om Frans. ,,We zijn radeloos.”

