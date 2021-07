Grote brand in Soesterberg, vuur breidt uit naar naastgelegen panden op woonboulevard

VideoIn een garagebedrijf aan de Willem Stuutlaan in Soesterberg is vanavond een grote brand uitgebroken. De brandweer heeft grote moeite het vuur onder controle te krijgen: rond 23.15 uur werd het blussen tijdelijk gestaakt vanwege watertekort. Inmiddels is de brand ook overgeslagen naar andere panden, verwacht wordt dat de hele woonboulevard uitbrandt. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers.

Om 23.00 uur sloeg het vuur over naar Simpel, de naastgelegen kringloopwinkel, waarna even later ook Roobol, Leen Bakker en Kwantum in brand vlogen. Inmiddels slaan de vlammen ook bij die panden uit het dak. Drie naastgelegen woningen en sauna Thermen Soesterberg zijn ontruimd.

Om 23.15 uur werd het blussen tijdelijk gestaakt vanwege watertekort. De afwezigheid van groot open water bemoeilijkt het blusproces van de brandweerlieden. De brandweer heeft inmiddels 15 blusvoertuigen, drie redvoertuigen en meerdere specialistische voertuigen ingezet. Ook brandweerkorpsen uit de hele regio, zoals Utrecht, Leusden, Soest, Vianen en Utrechtse Heuvelrug zijn aanwezig om de plaatselijke brandweer bij te staan. In totaal zijn er zo'n 100 brandweerlieden aan het werk.

Volledig scherm Het pand is compleet verloren gegaan, de brandweer probeert de omliggende panden te redden © Koen Laureij

Daarnaast zijn drie crashtenders vanuit Schiphol onderweg en eentje vanuit Lelystad. Deze voertuigen zijn eigenlijk bedoeld voor vliegtuigbranden en staan daarom opgesteld op de luchthavens. Een crashtender kan rijdend blussen, tot 90 meter ver reiken en zesduizend liter per minuut spuiten.

NL Alert

Bij de brand, die rond 19.45 uur uitbrak, komt veel rook vrij. De rookpluim was onder andere te zien in Zeist, Amersfoort en Nieuwegein en trok richting de A28. De brandweer adviseerde om ramen en deuren gesloten te houden en de mechanische ventilatie uit te schakelen. Er is ook een NL Alert verstuurd naar mensen in de wijde omgeving van het pand.

Om de brandweer de ruimte te geven is de Richelleweg afgesloten door de politie. Ook is de N413, de weg tussen Soest en Soesterberg, afgesloten vanwege grote watertoevoer over de weg. Dit is nodig omdat er geen groot open water in de buurt aanwezig is. Het bluswater wordt aangevoerd via tankautospuiten vanuit de hele regio.

Wat de oorzaak van de brand is, is nog niet bekend.

Volledig scherm De brandweer is druk bezig de brand te blussen © Koen Laureij

Volledig scherm De rook wordt in de wijde omgeving gezien © AS Media

