Grote brand Tuf Recycling Dongen onder controle, blussen gaat nog 'aanzienlijke' tijd duren

DONGEN - Bij Tuf Recycling aan de Schacht op het industrieterrein in Dongen is donderdagavond rond 18.30 uur brand uitgebroken. Om 22.50 uur was de brand onder controle. Het blussen gaat nog wel aanzienlijke tijd duren, aldus de Veiligheidsregio.

Vlammen en zwarte rookpluimen stegen de hele avond op uit het pand. De donkere rookwolken waren tot in de wijde omtrek te zien. Om 22.50 uur was de brand onder controle en is er nog sprake van een smeulende brand. Het blussen zal waarschijnlijk ook vrijdag nog de hele dag duren.

Bestrijding van de brand

In totaal rukten zeker 18 hulpvoertuigen van de brandweer uit. De rookwolken trekken over Dongen en de A59 richting Geertruidenberg. De burgemeester raadt iedereen in Dongen dan ook aan de ramen en deuren gesloten te houden. Rond 21.00 uur nam de rookontwikkeling bij de brand iets af.

De brandweer blijft nog continu alert en metingen verrichten. Er is geen sprake van risico op overslag van de brand naar omliggende panden, bleek om 23.00 uur.

NL Alert

De brand concentreert zich in het gebouw van Tuf Recycling. Hier zouden ook kunststof grasmatten liggen opgeslagen. Rond het pand liggen ook veel kunststof grasmatten opgeslagen. De brandweer probeert te voorkomen dat ook deze vlam vatten door ze nat te houden.

De exacte samenstelling van de rook wordt nader onderzocht door experts. Eerder vanavond is een NL-alert uitgegaan met het verzoek aan bewoners die last hebben van de rook de ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. Vooralsnog zijn er geen extra giftige stoffen gemeten anders dan die sowieso al in de rook zitten. De omgevingsdienst doet om 23.00 uur nog onderzoek naar de roetdeeltjes en de vrijgekomen rook.

De brandweer heeft een gedeelte van de administratie en enkele laptops uit het kantoorgedeelte van het pand weten te redden. De politie heeft de ordners en laptops meegenomen.

De brand trok behoorlijk wat publiek. De politie verzoekt omstanders nog steeds om de hulpdiensten de ruimte te geven. Ook de burgemeester roept in een statement op om hulpverleners vooral niet in de weg te lopen.

Tuf Recycling

Tuf Recycling is een bedrijf dat kunstgrasmatten recyclet. Het bedrijf kwam onlangs in het nieuws nadat bekend werd dat er bij het bedrijf kunststof grasmatten illegaal werden opgeslagen. Vorige week maakte de gemeente Dongen bekend dat het bedrijf hier onmiddellijk een einde aan moet maken anders wordt het bedrijf gesloten. Eerder werden ook al dwangsommen opgelegd. Er staat inmiddels een bedrag van een ton open, waarvan Tuf slechts 2000 euro heeft betaald. Televisieprogramma Zembla besteedde onlangs ook aandacht aan de problemen bij Tuf Recycling.

Raadsvergadering afgelast

Deze donderdagavond zou een raadsvergadering plaatsvinden over de mogelijk gedwongen sluiting van Tuf Recycling. Deze vergadering is vanwege de brand onderbroken. Wethouder Bea van Beers: ,,Het zou erg ongepast zijn nu de vergadering door te laten gaan. Vandaar dat we tot deze beslissing zijn gekomen."

De eigenaresse van Tuf Recycling, Anneleen van Trimpont, is bij de brand ter plaatse geweest. Zij wil niet reageren op het nieuws.

Sportpark Crispijn in Dongen is donderdagavond gesloten in verband met de grote brand.

