Grote carnavalsoptocht in Groesbeek toch afgelast, net als vele andere optochten in de regio

OVERZICHT | UPDATEARNHEM - Carnaval valt zondag letterlijk en figuurlijk in het water: door het slechte weer kunnen veel optochten in de regio niet doorgaan. Bekijk in ons overzicht de actuele stand van zaken.

In veel plaatsen was vanochtend spoedberaad over het doorgaan van de carnavalsoptocht. Het KNMI heeft code geel afgekondigd tot 16.00 uur vanwege de zware windstoten.

Deze optochten gaan zondag niet door Groesbeek, Arnhem, Nijmegen, Alverna, Wijchen, Groessen, Dreumel, Beneden-Leeuwen, Huissen, Zevenaar, Bemmel, Tolkamer, Beuningen, Winssen, Ewijk, Kranenburg (Duitsland), Emmerik (Duitsland), Elden, Cuijk, Heumen, Overasselt, Nederasselt, Rheden, Angerlo, Sint Anthonis, Velp, Angeren, Haalderen, Bergharen, Balgoij. Deze optochten gaan wel door of zijn uitgesteld Gendt (19.00 uur) Wehl, Didam (verplaatst naar 1 maart), Groenlo (16.11 uur), Harreveld (dag uitgesteld), Gennep (naar dinsdag 13.30), Milsbeek (15.00), Mill, Sint Hubert, Boven-Leeuwen, ‘s-Heerenberg (morgen), Oosterhout (15 maart), Elst (21/22 maart)

Lees het laatste nieuws over carnaval in de regio in ons dossier. Daarin onder meer reacties van de organisatoren op het slechte nieuws.

In Groessen in de Liemers werd zondagochtend vroeg een streep door de optocht gezet. Daarna volgden snel meer optochten, waaronder Didam en Arnhem. Ook de grote optocht in Groesbeek is toch afgelast. Eerst was het bericht dat dit alsnog door zou gaan, maar dan om 14.00 uur in plaats van om 13.00 uur, maar later ging er ook hier een streep doorheen.

In Sint-Hubert en Mill gaan de carnavalsoptochten zondag door, daarmee zijn deze plaatsen een uitzondering in een zee van afgelastingen.

‘Zwaar klote’

,,We konden niet anders”, zegt een diep teleurgestelde voorzitter Frits Roelofs van de Vrienden van de Ernems Optog. ,,Het is echt zwaar klote om het maar eens op z’n Ernems te zeggen maar ja, het weer geeft ons geen andere mogelijkheid.”

Didam naar 1 maart

De carnavalsoptocht van Didam, waar ook Loil en Nieuw Dijk aan meedoen, schuift vanwege het weer een week op, naar zondag 1 maart.