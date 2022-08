Grote heidebrand in Brabant moeilijk te blussen: ‘Je kon erop wachten dat hier brand zou ontstaan’

UpdateSCHIJF - Een groot stuk heide aan de Achtmaalsebaan in Schijf staat vrijdag in brand. De brandweer rukte groots uit en is met 17 wagens aanwezig om het vuur onder controle te krijgen. In een NL-alert worden mensen in de omgeving gewaarschuwd en geadviseerd uit de rook te blijven.

De brandweer kreeg rond 12.20 uur melding van de heidebrand. Vanwege windvlagen is moeilijk in te schatten hoe groot de brand is. De precieze omvang van de brand is daardoor nog niet duidelijk. Ook zorgen de windvlagen ervoor dat het vuur slecht onder controle te krijgen is.

Volgens Sander van Dorst die aan de Achtmaalsebaan woont is de brand in het natuurgebied geen verrassing. „Je kon erop wachten dat hier een heidebrand zou ontstaan”, vertelt hij. „Gister liep ik nog over de heide en zag de eikels van de bomen vallen. Het was er echt kurkdroog.” Hij kwam vrijdag net thuis van boodschappen doen en zag de vele brandweerwagens rijden. „Ik dacht: ‘Het zou toch niet waar zijn?’”

Een groot stuk heide aan de Achtmaalsebaan in Schijf staat vrijdag in brand.

Vanwege de waterwinning, droogte en wind zijn veel brandweerwagens opgeroepen. Meerdere tankwagens van de brandweer rijden op en neer naar een put in de buurt om leidingwater te halen. Om de omvang van de heidebrand te bepalen, stuurde de brandweer een drone de lucht in.

Naast tientallen brandweerlieden zijn ook politie, de GHOR, het waterschap en natuurbeheerders bij de brand aanwezig. De brandweer heeft niet alleen ‘gewone’ tankautospuiten ingezet, maar ook terreinwaardige tankautospuiten en verkenningsvoertuigen. Ook zijn voertuigen aanwezig die ervoor zorgen dat grote hoeveelheden water het bos ingereden kunnen worden.

Bij de brand komt veel rook vrij. Daarom is er een NL-alert verspreid in de omgeving waarin wordt geadviseerd uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten. De rook is in de wijde omgeving te zien.

Ad de Vroomen uit Hoeven maakte vrijdag samen met zijn vrouw een fietstocht in de omgeving van de Rucphense heide en zag de rook al van verre. „We reden in Essen, net over de grens in België, en roken daar al een brandlucht. Even later zagen we ook witte rook in de lucht.

Een luchtbeeld van de brand

De heidebrand komt voor Jannie van de Hee wel erg dichtbij. De brand woedt namelijk aan de overkant van het huis van haar dochter waar ze momenteel op past. „We zijn niet bang, hoor”, laat ze weten. „Als de brand echt dichtbij komt, dan horen we het wel.”

Van de Hee ontving vrijdagmiddag ook een NL-alert. „We hebben de ramen en deuren gesloten. Verder merkten we dat de druk van het water uit de kraan opeens veel minder was. Dat komt waarschijnlijk door het blussen.” Tijdens de vorige brand in het natuurgebied, paste ze ook al op het huis van haar dochter. „Net als vorig jaar waren de hulpdiensten er ook dit keer ook weer snel bij. We staan er versteld van.”

De locatie van de brand

Door de bluswerkzaamheden is de Achtmaalsebaan afgezet voor verkeer. In de omgeving is veel rook te zien. Waardoor de brand is ontstaan, is nog niet bekend.

Het is niet de eerste keer dat er in het natuurgebied een grote brand woedt. Vorig jaar april ontstond een heidebrand door een oefening van Defensie die op dat moment gaande was.

Een groot stuk heide aan de Achtmaalsebaan in Schijf staat vrijdag in brand.