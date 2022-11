Grote kippenschuur in Putten uitgebrand: 30.000 dieren niet meer te redden

Een grote brand in een kippenschuur in Putten heeft vanmorgen zeker 30.000 kippen het leven gekost. Volgens de brandweer waren de dieren niet meer te redden.

De brand woedde in een schuur aan de Leembruggerweg van 80 bij 25 meter en veroorzaakte veel rook, die in de wijde omgeving te zien was. Twee blusvoertuigen en waterwagens van de brandweer zijn op de melding afgekomen.

De brand werd vanmorgen rond 08.30 uur ontdekt. Een uur later is het sein ‘brand meester’ gegeven. De brand kan zich niet meer verder uitbreiden. Het nablussen gaat nog enige tijd in beslag nemen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Bewoners ontdaan

Volgens Arjan Bruijnes, officier van dienst, zijn de bewoners erg ontdaan. ,,Ze zijn zeer begaan met hun dieren. Om te zien dat een vrij nieuwe stal ineens afbrandt is vrij ernstig voor de eigenaren.” De bewoners waren thuis op het moment dat de brand uitbrak. Ze wilden de pers niet te woord staan. Op het perceel staan twee huizen. ,,We hebben op basis van de melding vrij hoog opgeschaald om zo uitbreiding te voorkomen.”

Of de stal nu ook als verloren beschouwd moet worden is de vraag. ,,De stalen spanten staan nog overeind. stichting Salvage gaat onderzoek doen naar wat nog bruikbaar is. We weten dat de stal er een kleine vijf jaar staat. Het zag er verder goed uit.” De stichting Salvage verleent eerste hulp na brand met ‘aandacht, actie en advies’.

Gijs (70) en Herma van Valkengoed (65) wonen in de buurt en hoorden vanmorgen de sirenes. Ze zijn niet veel later de fiets opgestapt om te kijken wat er aan de hand was. ,,Ik hoorde vanmorgen op bed de brandweer gaan en dacht we fietsen er even langs. Het is een groot drama, het kan niet beroerder”, aldus Gijs.

Quote Het is verschrik­ke­lijk voor de kippen, de mensen hier in de buurt en voor de eigenaren van het bedrijf. Een pure ellende wat je overkomt zo op de vroege morgen. Herma van Valkengoed, Voorbijganger

Ook zijn vrouw Herma vindt het vreselijk wat er gebeurd is. ,,Het is verschrikkelijk voor de kippen, de mensen hier in de buurt en voor de eigenaren van het bedrijf. Een pure ellende wat je overkomt zo op de vroege morgen. Ik krijg altijd kippenvel van dit soort dingen. Deze mensen zitten weer in ellende, ik vind dat heel akelig.”

Volledig scherm De brandweer is nog bezig met nablussen. © Damian Ruitenga

Gijs kent de vroegere eigenaar van het bedrijf ook. ,,De dochter zit er nu in, maar eerder heeft haar vader een koeienbedrijf gehad. Maar de oude eigenaar heeft er niks meer mee te maken nu.” Hoewel de oorzaak van de brand niet bekend is heeft Van Valkengoed wel een idee. ,,Tegenwoordig hoor je ze veel praten over de ventilatoren die erin zitten. Elektriciteit is vermoed ik de oorzaak. Het is net zo beroerd als dat het lang is.”

