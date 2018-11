Grote politieactie met 14 arrestaties: wapens, auto’s en boten in beslag genomen

Nijmeegse Jemyma verslaat wereldkam­pi­oe­ne en zit bij beste vier op WK boksen

14:45 NEW DELHI - Jemyma Betrian uit Nijmegen heeft dinsdagmiddag voor een sensatie gezorgd. Zij versloeg de Italiaanse wereldkampioene Alessia Mesiano en plaatste zich zo bij de beste vier in de klasse tot 57 kilogram op het WK boksen in het Indiase New Delhi.