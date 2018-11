Grote politieactie met 14 arrestaties: wapens, auto’s en motoren in beslag genomen

Onderzoek

De grootschalige actie was rond 15.00 uur nog gaande. In de afgelopen maanden heeft de politie achter de schermen onderzoek verricht en voorbereidingen getroffen. Het zwaartepunt van de actie richt zich op de Westelijke Mijnstreek. In de Gelderse plaatsen Kerkdriel en Velddriel werden bij doorzoekingen bewoners aangehouden. Ook over de grens in België is een doorzoeking geweest. Het verhoor van de veertien verdachten moet duidelijk maken wie welke rol had in de organisatie.