Grote politieactie vanwege Duitse plofkrakers in Deventer, explosieven in vluchtauto gevonden

update | videoDe politie in Deventer heeft vannacht rond 04.00 uur een plofkraker uit Duitsland aangehouden tijdens een politieactie. De Duitser was op de vlucht na een plofkraak net over de Duitse grens, bij Nordhorn. Twee Duitse medeverdachten zijn nog voortvluchtig. In de vluchtauto lagen explosieven, die de EOD onschadelijk heeft gemaakt.

De Nederlandse politie kreeg de melding van de Duitse collega’s dat een vluchtauto, een BMW met Duits kenteken, onderweg was naar Nederland over de A1.



De plofkrakers bliezen even daarvoor het cashpoint aan de Denekamper Straße in Nordhorn op. Het huisje met daarin een geldautomaat werd volledig verwoest.

Voorbij Deventer werd de vluchtauto niet meer gezien door langs de snelweg postende agenten, waardoor de politie vermoedde dat de verdachten er bij Deventer af waren gegaan.



De politie zocht met meerdere auto's en een helikopter naar de plofkrakers in de stad. Uiteindelijk is de auto aangetroffen aan de Verlengde Kazernestraat.



In die straat is één persoon aangehouden rond een appartementencomplex. Voor zover bekend zijn er nog twee andere bij de plofkraak betrokken Duitsers voortvluchtig.

Volledig scherm In de auto van de Duitse verdachten liggen vermoedelijk explosieven. © Rens Hulman / NewsUnited

Explosieven

Na onderzoek van de auto werd een verdacht pakket gevonden. Omdat de auto is gebruikt voor een plofkraak werd vermoed dat het gaat om explosieven en is de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld. De omgeving rond de auto is daarvoor ruim afgezet en een aantal woningen is ontruimd. Volgens de politie is er geen gevaar voor omwonenden.



De EOD heeft vanochtend rond 7.30 uur de ontsteking uit het pakket gehaald. De explosieven worden door hen afgevoerd. Volgens de Officier van Dienst is dit een hoeveelheid explosieven die net zo'n klap hadden kunnen veroorzaken als in Nordhorn. De auto wordt rond 08.15 uur afgesleept. De omgeving blijft nog even afgezet.

Schade

Meerdere ruiten in omgeving van het cashpoint in grensplaats Nordhorn zouden door de enorme knal zijn gesprongen. Ook verschillende auto’s, sommigen op meer dan 100 meter afstand, raakten bij de ontploffing beschadigd. Voor zover bekend zijn er door de ontploffing geen mensen gewond geraakt.



De politie heeft de Denekamper Straße volledig afgesloten voor alle verkeer om forensisch onderzoek te kunnen doen. Hiervoor is ook de (EOD) aanwezig.

Volledig scherm De Denekamper Straße in Nordhorn ligt bezaaid met brokstukken. © Dennis Bakker / News United