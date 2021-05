Grote protestmars in Barneveld tegen coronamaatregelen loopt uit de hand: politie grijpt in

De spontane demonstratie is georganiseerd door Police for Freedom, dat naar eigen zeggen strijdt voor het behoud van grondrechten. De organisatie kondigde vanochtend aan vanaf 12.00 uur met een mars door Barneveld te gaan lopen. Een deel van de mensen die op de been is, is in zwart gekleed en draagt maskers. Een maand geleden hield Police for Freedom ook al een grote demonstratie in Baarn.