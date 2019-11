Grote schrik voor treinmedewerkers: deze mannen doen alsof ze voor de trein springen

De politie werd gisteravond op de hoogte gesteld van de wandaden op het station. De agenten konden de twee mannen, 25 en 26 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats, in de kraag vatten. Ze bleken beiden onder invloed te zijn en konden geen geldig vervoerbewijs tonen. Ze werden prompt voorzien van ‘drie dure bekeuringen’, aldus de politie. Die zijn al gauw een paar honderd euro. Vervolgens werden ze een nacht in het arrestantencomplex in Gouda vastgezet. Vandaag mogen ze hun verhaal doen bij de recherche. Het voorval zorgt voor een regen aan boze en verontwaardigde reacties op social media. Verscheidene mensen stellen dat de verdachten na een nachtje cel ‘met ontbijt’ gewoon verdergaan met misdragingen.

‘Het gaat om Oost-Europeanen’

Top 10

Samen met de gemeente is de politie bezig deze overlast in Boskoop en soms Alphen aan te pakken. ,,Gaandeweg ontstaat een top 10 van verdachten. We kijken wat de mogelijkheden zijn om stappen tegen deze verdachten te ondernemen.



Een van de opties is vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst. Daarover zijn we in gesprek met de Stichting Barka.’’



Deze stichting ontfermt zich over Poolse daklozen en stimuleert en ondersteunt hen om naar hun land terug te keren. De in Polen opgerichte stichting is sinds 1996 ook in Nederland actief.



Maar ook zet de politie in op strafrecht en vreemdelingenrecht, stelt Nieumeijer. ,,Met alle losse gevalletjes van overlastgevend gedrag kun je niet zoveel. Maar als je een dossier opbouwt over verdachten, de zaken aan elkaar knoopt en er een goed verhaal bij hebt, kun je wél effectief iets ondernemen. Dus het is belangrijk dat mensen gevallen van overlast blijven melden.’’