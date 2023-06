Grote uitslaande brand verwoest kringloopwinkel

oproep Welk gezin gun jij een leuk uitje? Geef ze hier op!

Een gezellig dagje uit of op vakantie met het gezin: helaas is het niet voor iedereen vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld door onbetaalde rekeningen, mantelzorg voor familie of een naaste buur, of iemand met een ziekte of beperking in het gezin. Maar voor hen kun jij het verschil maken!