Grote valpartij met wielrenners • Winter begint vroeg in Duiven

Oorlog Oekraïne LIVE | Oekraïense oligarch beschul­digd van miljarden­frau­de: ‘Een van grootste corruptie­za­ken ooit’

De invloedrijke Oekraïense oligarch Ihor Kolomoisky, die zaterdag werd aangehouden op verdenking van fraude en witwassen, is donderdag aangeklaagd voor verduistering van 9,2 miljard grivna (ruim 232 miljoen euro) van de Privatbank waarvan hij mede-eigenaar was. Dat meldde het nationale anti-corruptiebureau van Oekraïne (Nabu) op X, voorheen Twitter. Lees hier alles over de oorlog in Oekraïne en de situatie in Rusland.