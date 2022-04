‘Grote vriendelijke reus’ Evert Muis (37), die bekend werd met foto in roze tutu, overleden

Evert (37) krijgt definitieve onheilstijding: ‘Ik ben nog niet klaar, maar nu laat m’n lichaam me in de steek’

Evert en zijn partner Linda kregen op 28 juni een klap van jewelste te verwerken. Hij bleek uitgezaaide melanoomkanker te hebben. Tijdens een scan ontdekten de doktoren tumoren in rug, lever, benen en botten. Hij werd opgegeven, maar het was onduidelijk hoeveel tijd hem nog zou resten.

‘Voor hén vind ik het zo moeilijk’

De foto van Evert in balletrokje, met dochter Logan op de arm, bereikten een miljoenenpubliek, en de Alphenaar werd overladen met positieve berichten. ,,Gewoon, voor later als herinnering", zei hij in januari tegen AD. ,,Toen heb ik een tutu-rokje aangetrokken. Ik wil iets achterlaten wat mij onsterfelijk maakt. Iets waarvan mijn kinderen later zullen zeggen: mijn papa had schijt aan alles. Die frummel kan hier helemaal niets aan doen. Voor hén vind ik het zo moeilijk.”