Grote woningbouwprojecten komen nauwelijks van de grond: ‘In Nijmegen is de verkoop van kavels ingestort’

Wonen in een park, een droom met potentie? Co en Enny denken van wel: ‘Je kunt het maar één keer goed doen’

Het is een droom, zo eentje waarvan je niet weet of die uitkomt. Een droom met potentie, vinden Cor Derksen en Enny Hoenselaar uit Milsbeek. Een landschapspark willen ze in hun buurt. Waar van alles te doen is. Oh ja, er kunnen ook woningen komen. Geen probleem.