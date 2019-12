Grote zoekactie bij Zwarte Dennen in Staphorst naar vermiste man uit Zwolle

Wandelroutes afgespeurd

Hoog in de lucht cirkelt een duidelijk hoorbare helikopter die het gebied afspeurt. Op de grond, op een open plek in de buurt van de vijver van recreatieterrein De Zwarte Dennen, hebben enkele tientallen politiemensen en assistenten in felgroene hesjes zich verzameld voor overleg en instructies.



Naast een flink aantal politieauto’s staan er ook enkele paardentrailers geparkeerd. Elders op de bospaden speurt een vijftal agenten te paard de wandelroutes af, waarna ook zij zich melden bij de verzamelplek. Die is met roodwitte linten afgezet voor passanten, die zich niettemin met regelmaat in kleine groepjes verzamelen op het kruispunt voor de afgezette toegangsweg. Passerende automobilisten die willen afslaan worden gemaand om door te rijden. Vooralsnog heeft de zoektocht nog geen resultaat opgeleverd.



Wie informatie heeft wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 en bij spoed via 112.