Gruwelijke vondst in Lelystad, hoogzwangere kat aan brievenbus opgehangen: ‘Echt vreselijk’

De gruwelijke vondst werd gedaan bij een woning aan de Markiezenhof in Lelystad. De cyperse kat hing in een strop aan een zelfgemaakte vangstok bij een wildvreemde in de brievenbus. Dit is in de nacht van zondag op maandag gebeurd. ,,Het is echt heel vreselijk", zegt Susan van de Waal, voorzitter van Dierennoodhulp Flevoland.