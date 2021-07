Gruwelijkheden in het slachthuis, zien we het topje van de ijsberg? ‘Dit is een wereldje van bad boys’

Video en update Man uit Warnsveld (19) valt meerdere agenten aan na vechtpar­tij in Arnhem: ‘Hij sloeg een collega in het gezicht’

9:40 ARNHEM - Een man (19) uit Warnsveld viel in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere agenten aan in de Hennepstraat in Arnhem. De politie was daar aanwezig vanwege een vechtpartij.