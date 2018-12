Guido Weijers: ‘Ik ben tien keer verschilliger dan al die VARA-cabaretiers bij elkaar’

Weijers is tegenwoordig een man met een boodschap. Hij maakt zich zorgen over het klimaat, vindt dat het tijd is voor actie. Doen we niks, dan gaat het fout. Maar hoe slecht het ook met de aarde gaat, dat is volgens Weijers geen reden om ongelukkig te zijn. Daar zorgt hij hoogstpersoonlijk wel voor. De laatste jaren toert hij door Nederland met zijn Masterclass Geluk. Geen cabaret maar een, weliswaar grappig, college over geluk.