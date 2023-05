Guus E. moet 12 jaar cel in •Jan is ‘nurse of the year’ • Afvalverwerker verdenkt chauffeurs van fraude

SNUFFELEN IN AFVALZAKKEN WORDT BESTRAFT | Om afvaldumpingen bij ondergrondse containers te verminderen gaat Doesburg vervuilers strenger aanpakken. Handhavers mogen vanaf augustus in vuilniszakken naar adressen zoeken. De vervuiler krijgt een boete.

AVRI VERDENKT CHAUFFEURS VAN FRAUDE | Afvalverwerker Avri, actief in het hele rivierengebied, heeft deze maand drie chauffeurs op staande voet ontslagen. Het drietal zou betrokken zijn bij fraude met ingezameld bedrijfsafval.

GROOTSCHALIGE CONTROLE RONDOM GELREDOME | De politie heeft donderdagmiddag- en avond in samenwerking met de douane, marechaussee en de belastingdienst een grote controle gehouden aan de Batavierenweg in Arnhem. Op de parkeerplaats bij het GelreDome werden honderden voertuigen gecontroleerd. Bij de actie zijn drie mensen aangehouden en zijn enkele rijbewijzen ingenomen.

BOMEN IN DE WEG VOOR ZONNEPANELEN | Jan Ettema heeft zijn jaren 30-woning flink verduurzaamd. Het liefst zou de Apeldoorner een laatste slag maken door zonnepanelen op het dak te plaatsen. Drie bomen zorgen er met hun schaduw voor dat dit niet rendabel is. Op zoek naar een oplossing loopt Ettema tegen regels aan. En hij niet alleen.

JESSE ZAL VERJAARDAG NOOIT MEER VIEREN | Jesse de Krijger was slechts 17 jaar oud toen hij op de gevaarlijke rotonde Esscheweg in Vught werd geschept door een vrachtwagen en overleed. Hij wordt nog dagelijks gemist. De rotonde is recent aangepast, maar Jesse’s verjaardag op 26 mei wordt nooit meer gevierd.

NABESTAANDEN BAS VAN WIJK SPREKEN ZICH UIT | Samir el Y. krijgt 11,5 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het op klaarlichte dag doodschieten van Bas van Wijk in recreatiegebied De Oeverlanden in Amsterdam op 8 augustus 2020. Daarmee krijgt hij in hoger beroep een zwaardere straf dan de 9 jaar en tbs die hij in 2021 van de rechtbank kreeg.

JAN IS NURSE OF THE YEAR | Of hij ooit verpleegkundige van het jaar zou worden? Nee, dat hield Jan van Rossum (63) niet voor mogelijk. Bij de uitreiking van de award ‘Nurse of the Year’ in het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate, was juist hij benieuwd wie het zou worden. ,,Toen ik mijn eigen naam hoorde, dacht ik: dat kan nooit.”

1 KM TE HARD RIJDEN KOST 63 EURO | Pas op als je komend pinksterweekend naar het zuiden rijdt. België is niet alleen het land van veel soorten bier, maar tegenwoordig ook van goed werkende trajectcontroles.

KAAG WEEGT IMPACT OP GEZIN MEE | Minister Sigrid Kaag (Financiën) denkt er vooralsnog niet aan te stoppen met de politiek, zei ze vanochtend. Maar voorafgaand aan de ministerraad lichtte ze wel verder toe wat de impact is van alle bedreigingen op haar gezin. ,,Mijn zoon wil niet dat ik langskom.’’

GUUS E.MOET 12 JAAR CEL IN | Volgens de rechtbank van Zutphen staat vast dat de 38-jarige Guus E. uit Huissen op 4 december 2022 zijn zwangere vriendin Dionne (36) met meerdere messteken om het leven bracht. De Huissenaar moet daarom 12 jaar de cel in, zo laat de rechtbank vrijdagmiddag weten.

VERDACHT ILONKA B. LANGER VAST | De 56-jarige Ilonka B. uit het Gelderse Elst blijft nog zeker twee weken vastzitten. Ze werd dinsdag aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van haar vriend Willem (57). Het sporenonderzoek in haar woning is vrijdagmiddag afgerond.

BRANDEND RIETEN DAK VERANDERT ALLES | Linda’s bruiloft staat over vier weken op de planning, maar vrijdagmiddag ging al haar aandacht naar iets heel anders. Het rieten dak van het huis waar ze met haar verloofde Jeroen en hun vijf kinderen woont, staat in brand. Haar aanstaande man isnaar het ziekenhuis gebracht met brandwonden.

