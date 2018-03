Haaksbergenaar laat 4 dagen lang straat afzetten voor housewarming

Omdat het huis te klein is voor alle gasten die zaterdag van 15.30 uur tot 02.00 uur 's nachts worden verwacht, staan er twee tenten in de straat en is er een evenementenorganisator in de arm genomen. Donderdag is begonnen met de opbouw, zaterdag is het tot diep in de nacht feest en zondag wordt de straat weer geopend.

Vergunning?

De gemeente Haaksbergen heeft voor dit besloten feestje een evenementenvergunning verleend. Op de vraag waarom er een vergunning is verleend voor een besloten feest zonder publieke functie, laat een woordvoerder van de gemeente weten dat iedereen een vergunning voor een tentfeest op straat kan aanvragen. ,,Deze inwoner voldoet aan alle eisen die de gemeente aan een vergunningaanvraag stelt en heeft alles gedaan wat hij moet regelen. Heeft zelfs netjes tekeningen ingediend en een evenementenorganisator in de arm genomen."

Hulpdiensten

De hulpdiensten zijn op de hoogte, laat de gemeente verder weten, en de evenementenvergunning heeft ter inzage gelegen. ,,Wat betreft EHBO: de vuistregel is dat dit gewenst is bij meer dan 250 gasten. Dit is een besloten feestje voor minder dan 150 mensen. Dan hoeft dat niet. Er lopen wel enkele BHV’ers rond."