‘Haaksbergse moeder wurgde baby Ivo met ceintuur van badjas’

De dode baby kreeg maandagochtend in de rechtbank voor het eerst een naam: Ivo. Het jongetje kwam op Eerste Paasdag ter wereld in de woning aan de Jan Vermeersstraat in Haaksbergen. Maar opgroeien kon hij er niet. En daar is zijn moeder verantwoordelijk voor, zo stelt het Openbaar Ministerie.

Die verdenkt de moeder ervan hem met een ceintuur van haar badjas om het leven te hebben gebracht. Strangulatie, heet dat. Verwurging. „Alles wijst daarop”, zo sprak de officier, die aangaf dat de baby rode verwondingen om de nek had en een bloeduitstorting op de tong. Ook bleek er een 8 centimeter lange breuk in de schedel te zitten en had de baby ‘allerlei puntvormige verwondingen’.

Wasmachine

In de wasmachine vonden de onderzoekers zowel de badjas als de ceintuur. Ze waren al gewassen, het leek erop of de vrouw dat nog eens wilde doen. In verhoren werd Linde de W. (30) daarmee geconfronteerd, maar een verklaring had ze niet, aldus de officier. Ze gaf de onderzoekers mee: ‘Zoek het lekker zelf uit’.

Wekenlang deed de recherche onderzoek, in en om de woning. Dat heeft uitgewezen dat de moeder de enige was die tijdens de geboorte van de baby in de woning aanwezig was. Na de dood van de baby lichtte ze haar partner niet in. Die zag pas wat er gebeurd was, toen hij later thuiskwam. Daarna is de huisartsenpost gebeld. Of hij de biologische vader is, is nog onduidelijk.

Het medische dossier van de vrouw is opgevraagd, maar dit leverde volgens het OM geen aanknopingspunten op.

Zwangerschap

De vrouw zelf claimde in verhoren niet te weten van de zwangerschap. Opmerkelijk, volgens het OM, omdat dat dan de tweede keer zou zijn. Ook gaf de officier aan dat het veel vragen oproept. Want als ze het niet wist, was de dood van Ivo dan moord met voorbedachte rade? Het blijft onderdeel van onderzoek, aldus de officier, die over de vraag of het ‘opzettelijk’ was, geen twijfel kent.

Linde de W. was zelf niet aanwezig in de rechtbank. Daar had ze vanaf gezien. Op de vele vragen die er nog altijd zijn, kwamen ook van haar advocaat Mariska Pekkeriet geen antwoorden. „Ik houd mijn kaarten tegen de borst.” Ook na de pro-forma zitting onthield ze zich van commentaar.

De vrouw blijft tot de inhoudelijke behandeling van de zaak, op 19 oktober, in voorlopige hechtenis.