'Haal in het spitsuur de trucks van de A15 af'

Roemer is bij SP in Boxmeer altijd welkom

17:21 BOXMEER - De SP in Boxmeer wil in gesprek met Emile Roemer om te kijken of hij zich voor de plaatselijke afdeling kan inzetten 'in welke rol dan ook'. Dat zegt fractievoorzitter Johan Koelman van de SP in Boxmeer. ,,We gaan zeker in gesprek met Emile", laat Koelman weten. ,,Hij heeft altijd gezegd: 'ik ga op die plek staan waar de SP me nodig heeft'. Ook als het gaat om het uitdelen van folders." De verwachting is niet dat Roemer terugkeert in een rol als, bijvoorbeeld, Boxmeers wethouder, zegt SP'er Theo Weenink. Met Roemer stond hij aan de basis van de SP in Boxmeer. ,,Ik denk meer aan een adviserende rol. Hij gaat niet meer op de voorgrond staan."