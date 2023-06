Haar zoon Sem (5) werd begraven: nu heeft Sandra spijt • Klachten over geluid Free Your Mind • Donorschandaal in spermakliniek

TOEN SEM (5) PLOTS STIERF, WERD HIJ BEGRAVEN: NU HEEFT ZIJN MOEDER SPIJT | Hij mocht slechts vijf jaar oud worden, Sem. Vlak voor zijn plotselinge overlijden vertelde hij zijn moeder dat hij zo graag naar huis wilde. Zij vervult nu zijn laatste wens en laat de kist opgraven. ,,Hij hoort gewoon thuis te zijn. Als moeder moet ik hier gehoor aan geven.”

BEMMELSE KOZIJNBOUWER PAUL P. ZIT NOG ALTIJD VAST | De Bemmelse kozijnbouwer Paul P. zit nog altijd vast op verdenking van oplichting en zijn betrokkenheid bij een hennepkwekerij. Dat laat het openbaar ministerie weten. Ondertussen groeit de lijst van gedupeerden die beweren door de 34-jarige Bemmelnaar te zijn opgelicht.

NEDERLANDERS STEEDS ASOCIALER | Hufterig gedrag, agressie tegen politie en hulpverleners, voetbalsupporters die alle grenzen overschrijden: mensen zijn zich de laatste jaren bepaald niet beter gaan gedragen. Toch blijft een serieus, inhoudelijk debat over normen en waarden al jaren uit. Waarom is de politiek zo stil? En wordt het geen tijd om ons gedrag eens tegen het licht te houden?

SINISTERE VERKLARING VAN HOOFDVERDACHTE IN ZAAK MADDIE MCCANN | Christian Brückner, de hoofdverdachte in de verdwijningszaak van de Britse peuter Maddie McCann, heeft onthuld dat hij door een informant is aangewezen als dé schuldige man nadat hij hem had verteld dat hij het ‘vreemd vond dat ze niet gilde’. Dat meldt hij in een van de brieven die hij heeft geschreven om zijn naam te zuiveren en die de Britse ‘Daily Mail’ kon inkijken.

TIENTALLEN KLACHTEN OVER GELUID FREE YOUR MIND | De eerste dag van het tweedaagse festival Free Your Mind in Arnhem, dat dit weekend aan de Arnhemse Stadsblokken wordt gehouden, verliep zonder noemenswaardige incidenten. Dat zegt de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch. Ook bleef het geluid keurig binnen de toegestane normen. Desondanks waren er tóch tientallen klachten.

NIEUWE DONORSCHANDAAL IN SPERMAKLINIEK OOSTERBEEK | Steeds meer echtparen, die in de jaren 70 en 80 met hun kinderwens bij een vruchtbaarheidskliniek in Oosterbeek aanklopten, komen er nu achter dat hun kinderen tegen alle beloften in niet zijn verwekt met het sperma van één zaaddonor, maar van meer donoren. De schok daarover is groot.

Volledig scherm Foto ter illustratie: de voormalige kliniek in Oosterbeek. © Rolf Hensel

LUCHTALARM IN HEEL OEKRAÏNE, MEISJE (2) DOOD GEVONDEN ONDER PUIN | In de nacht van zaterdag op zondag is opnieuw in heel Oekraïne het luchtalarm afgegaan. Luchtafweersystemen zijn in de vroege uren van zondag druk bezig met het afslaan van luchtaanvallen in de buurt van Kyiv. Bij een luchtaanval in Dnipro raakten twintig mensen gewond. Oekraïne is klaar voor het langverwachte tegenoffensief om de bezette gebieden te bevrijden op de Russen.

JOEY IS IN DISCUSSIE MET BUURMAN (80) ALS HET VRESELIJK MISGAAT | Een worsteling, gevolgd door een steekincident in het bijzijn van zijn twee kinderen. Joey Damming uit Apeldoorn bloedt vrijdagavond naar eigen zeggen hevig, na onenigheid met zijn 80-jarige buurman. Hoe een woordenwisseling over een potje voetbal leidt tot een burenruzie. ,,Die goaltjes weghalen? Dat gaat niet gebeuren.”

GEWONDEN, BROKSTUKKEN EN CHAOS OP DE WEG BIJ VERMOEDELIJKE STRAATRACE | Bij een vermoedelijke straatrace in Helmond zijn zaterdagavond rond 21.30 uur meerdere gewonden gevallen. Twee personenauto’s die samen bij een stoplicht aan de Europaweg stonden trokken hard op, laat een officier van dienst ter plaatse weten. Dit zou ook te zien zijn op camerabeelden.

DEZE DONORKINDEREN ONTDEKTEN PAS NA JAREN HOE INGEWIKKELD HUN FAMILIE IS | Ze wonen op een paar minuten rijden van elkaar en zaten op dezelfde mbo-school. Ze zijn beiden kinderen van ‘kliniek Oosterbeek’, die gerund werd door een gepensioneerde huisarts. Sinds kort weten ze dat ze halfzussen zijn én dat ze minstens tien (half)broers en zussen hebben.Nu willen Susette en Marianne weten hoe groot hun familie echt is.

KARIM BENZEMA VERTREKT BIJ REAL MADRID | Aanvoerder en topscorer Karim Benzema vertrekt definitief bij Real Madrid. Dat heeft de Koninklijke zojuist bekend gemaakt. De Franse spits (35) speelde sinds 2009 in Madrid. Het is nog duidelijk wat hij na zijn indrukwekkende loopbaan bij Real Madrid gaat doen.

HET STREEKVERVOER STAAT ONDER DRUK: HOE MAKKELIJK REIS JE NOG DOOR DE BETUWE? | Stel: je hebt geen auto en je wil je met het openbaar vervoer verplaatsen door de uitgestrekte Betuwe. Hoe makkelijk is dat, nu het streekvervoer steeds verder onder druk staat? We testen het aan de hand van een enkeltje Doornenburg-Acquoy.

BARBARA IS DEELS BLIND EN HEEFT ÉÉN BEEN< MAAR KRIJGT GEEN HULP IN HUIS | Ze is blind aan één oog, heeft maar één been, hartproblemen en heeft nog maar een paar jaar te leven volgens artsen. Barbara Wareman (52) kan zelf niet veel meer, maar heeft geen recht op hulp in huis. ,,Hoe ver moet je in de ellende zitten om wel wat steun te krijgen?”

JAN EN TINEKE VOELEN ZICH ONVEILIG: DAK VAN BUREN TE ZWAAR VOOR MUUR | ,,Er zit een lange kaarsrechte breuk in.” Jan en Tineke van Ettekoven uit Zwolle zitten al vijf jaar in spanning of hun zijmuur onder het gewicht van het vernieuwde dak van de buren gaat bezwijken. Ze proberen daarom de vergunning van de buren van tafel te krijgen. ,,Het dak is duizenden kilo’s zwaarder geworden.’’

GRAVELRACE UNBOUND EINDIGT IN DRAMA VOOR THIJS ZONNEVELD | Gisteren werd in hartje Kansas Unbound verreden, de grootste gravelkoers ter wereld . Een overlevingstocht van driehonderd kilometer. Maar de koers van onze verslaggever en columnist Thijs Zonneveld eindigde veel te vroeg, na een salto in een rotsachtige afdaling.

