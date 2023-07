Haas doodgeslagen met stok tijdens jacht in Lochem: dierenactivisten naar rechter

Oorlog Oekraïne LIVE | Oekraïne en Rusland beschuldi­gen elkaar van droneaan­val­len en Unilever blijft opereren in Rusland

Rusland heeft in de nacht van maandag op dinsdag een droneaanval uitgevoerd op Kyiv. Volgens Popko, het hoofd van het militaire bestuur in de Oekraïense hoofdstad, zijn er geen gewonden gevallen. Ook in andere plaatsen van Oekraïne waren droneaanvallen. Rusland beweert ondertussen een Oekraïense droneaanval te hebben afgeslagen. Unilever blijft in Rusland opereren, maar ‘op een zeer beperkte manier’. Lees hieronder alle ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne.