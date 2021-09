Hacken steeds lucratiever: ‘Losgeld wordt vaak betaald’

Hemd van het lijf Leontien van Moorsel: ‘Ik ben een blij ei en een lekker wijf’

9:00 In Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid. Omdat anorexia haar kapotmaakte staat Leontien van Moorsel al 22 jaar niet meer op de weegschaal. Ze heeft een tikje smetvrees, sport een uur per dag en slikt hormoonpillen tegen overgangsklachten: ‘Nu slaap ik weer.’