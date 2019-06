‘Had ik m'n ouders maar neergestoken’. Rapport geeft opvallend inkijkje in Gelderse jeugdzorginstellingen

NIJMEGEN - In het zeer kritische rapport van de commissie De Winter, over kinderen die onvoldoende beschermd zijn in (voormalig) jeugdzorginstellingen, komen meerdere Gelderse inrichtingen terug. In de opgeduikelde archieven staan soms stuitende passages.

De commissie selecteerde voor een steekproef instellingen op grond van spreiding naar regio, levensbeschouwing, opnamecapaciteit en sekseverdeling. ‘Tehuizen zijn niet geselecteerd op basis van vermoedens van geweld’, zo staat in het rapport.

Aan bod komen onder meer de Gelderse instellingen Kinderdorp Neerbosch en Paedologisch Instituut St. Joseph in Nijmegen, de Zusters van de Goede Herder in Velp, Nederlandsch Mettray in Eefde en Jongenshuis Hoenderloo.

Doorspitten

Bij het doorspitten van de archieven van de Hunnerberg in Nijmegen, stuitten de onderzoekers op een passage die volgens hen tekenend was voor het gevoel van de jongeren. De tieners zouden het in het algemeen moeilijk te verkroppen vinden niet te weten hoe lang ze ergens moesten zitten.

Vaak was de duur van een plaatsing in een instelling bij aanvang nog onbekend, zeker voor jongeren die civielrechtelijk ergens terecht waren gekomen; onder het mom van ‘heropvoeding’ kon iemand soms tot wel vier jaar in een tehuis zitten. Dit in tegenstelling tot tieners die daar zaten voor een delict, waarbij de strafduur conform een vonnis was.

Onduidelijkheid over de verblijfsduur, zo schrijft de commissie, ‘was moeilijk te accepteren en werd ervaren als onrechtvaardig en oneerlijk’. Zo schrijft een jongere die ergens tussen 1975 en 1985 in de Hunnerberg zat: ,,Ik weet nog dat ik dacht: ‘Ik had beter de kinderrechter en mijn ouders neer kunnen steken dan had ik kunnen strepen’. Er zaten heel veel kinderen met een tuchtschoolstraf natuurlijk en die konden strepen. Maar ik kon niet strepen.”