Hagenaars worden te dik; gemeente verbiedt nieuwe fastfoodrestaurants

Den Haag wil een verbod op nieuwe fastfoodrestaurants. De stad is van plan om geen nieuwe snackbars, cafetaria’s, shoarmazaken of pizza-afhaalzaken meer toe te laten in winkelgebieden.

Ook mogen fastfoodzaken die er al zitten, als het aan het stadsbestuur ligt, niet meer uitbreiden. Met deze ingrijpende maatregel wil Den Haag overgewicht bestrijden en ‘een verdere groei van ongezond voedselaanbod tegengaan'.

Volgens de gemeente is het aantal fastfoodzaken in Den Haag tussen 2019 en 2022 met maar liefst 25 procent toegenomen, terwijl het totale aantal horecazaken met maar 4 procent groeide in die periode. Er zijn er ook te veel in sommige straten, waardoor een niet-divers horeca-aanbod is ontstaan. ,,Een verdere toename van fastfoodzaken in een winkelgebied zorgt voor een homogeen aanbod en minder keuze voor gezond voedsel.”

Frituurlucht

Fastfoodzaken zorgen doorgaans ook vaker en voor meer stank-, geluids- en afvaloverlast dan reguliere restaurants, stelt het stadsbestuur. Dat komt bijvoorbeeld door de frituurlucht en het feit dat mensen voor de deur eten omdat er weinig zitplekken zijn. De maatregel gaat gelden voor de hoofdwinkelstraten. Komt er buiten die gebieden een aanvraag voor een fastfoodzaak, dan wordt per gebied gekeken of het uitsluiten van fastfood gewenst is.

Fastfood is in Den Haag nu nog toegestaan op plekken waar het bestemmingsplan horecazaken toestaat. Nu stelt het gemeentebestuur de raad voor om de KFC's en McDonald's van deze wereld in bestemmings- of omgevingsplannen op te nemen in een aparte categorie, ‘fastfood’. Zo wordt er een onderscheid gemaakt tussen fastfoodrestaurants en andere restaurants.

Die aanpassing is nodig om verdere groei te kunnen voorkomen. Kortom: de gemeente gaat onderscheid maken tussen de vette snelle hap en luxere restaurants. Daarin is Den Haag niet de eerste: Amsterdam, Utrecht en Groningen deden dit al eerder. Gaat de raad akkoord, dan kan Den Haag zaken uit gaan sluiten of uitbreidingen dwarsbomen.

Lastig om verleidingen te weerstaan

En dat is nodig, vindt de stad. Zo heeft ongeveer de helft van de volwassen inwoners (ernstig) overwicht. Dat geldt ook voor één op de vijf kinderen. In sommige stadsdelen, zoals Escamp, Laak of het centrum, gaat het zelfs om één op de drie kinderen.

Den Haag wijst ook op een onderzoek van het Voedingscentrum, waaruit blijkt dat het lastig is voor mensen om de verleidingen te weerstaan en de keuze voor gezond voedsel maken, wanneer zij in een omgeving leven waar constant, relatief goedkoop, ongezond voedsel voorhanden is.

Neem bijvoorbeeld het Spui en de Spuistraat, met Burger King, Bram Ladage, Otto’s Döner Kitchen, KFC en Five Guys dicht bij elkaar. ,,Het zou goed zijn als er meer andere soorten restaurants komen. Denk aan de Indische of Thaise keuken", zegt Alex Jones, die samen met haar vriendin Lilly Butera een McFlurry-ijsje eet op een bankje in de Spuistraat.

Laatstgenoemde: ,,Mijn moeder komt uit Amerika. Je hebt de Taco Bell, de KFC en de Five Guys dus wel gezien als je in Nederland komt.”

In de Haagse gemeenteraad nam het verzet tegen de groei van fastfoodzaken al een tijdje toe. De HSP diende in 2022 een voorstel in om op de rem te trappen bij nieuwe fastfoodzaken. Ook D66 schaarde zich erachter.