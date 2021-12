Halfjaarcijfers Vitesse: ‘Mooiste moment? Het nieuws vanuit de UEFA’

2021 is niet het jaar van Anna (19), zelfs na booster­prik: ‘Eerst in isolatie tijdens verjaardag, nu met de feestdagen’

EDE - Nee, 2021 is niet het jaar van Anna de Groot (19). En het eindigt in stijl. Voor de tweede keer heeft ze een coronabesmetting opgelopen. ,,De eerste keer vierde ik in februari mijn verjaardag in thuisisolatie. Nu zit ik met kerst en de jaarwisseling in quarantaine, een paar dagen na mijn boosterprik.”

26 december