Hallo Debby: Dit is onze nieuwe columnist ‘met vrouwelijke blik’

Debby werkte bij onder andere Quote, ELLE, Folia en Nieuwe Revu. In 2010 startte ze de duurzame glossy Vega (Sanoma Media) en in 2015 stond ze als hoofdredacteur aan de wieg van het literair erotische tijdschrift Oh. De afgelopen jaren was Debby hoofdredacteur van VIVA en VIVA Mama (DPG Media).



Debby werpt graag een kritische en nuchtere blik op vrouwgerelateerde actuele en maatschappelijke thema’s. Ze neemt geen blad voor de mond en heeft de afgelopen jaren in haar columns en podcast Over de liefde laten zien dat ze niet bang is om zich kwetsbaar op te stellen. Debby zal dit de komende tijd voor het AD en de regiotitels, waaronder ook de Gelderlander, blijven voortzetten.