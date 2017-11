Halt gaat sextingjongeren een lesje leren

Halt heeft sinds 1 november een speciaal programma voor jongeren (12 tot en met 17 jaar) die zich schuldig hebben gemaakt aan sexting, het zonder toestemming verspreiden van blootfoto’s van een minderjarige. Formeel valt dat onder de verspreiding van kinderporno. Maar het is niet altijd ‘nuttig’ om jongeren daarvoor te vervolgen. Zeker wanneer het verspreiden impulsief gebeurde en onnadenkend over de gevolgen. Het gaat bij de Halt-aanpak om die categorie: de ‘lichte vormen’ van dit grensoverschrijdende gedrag tussen pubers. Niet die waar chantage en dwang een rol speelden of pestcampagnes. Het Openbaar Ministerie bepaalt wie naar Halt mag en wie wordt vervolgd.

Beschadigen

Grens trekken

De Halt-interventie mondt in het meest ideale geval uit in een oprechte excuusbrief en een ontmoeting tussen dader en slachtoffer. Of dat gebeurt, bepaalt het slachtoffer. „Het slachtoffer en wat die heeft meegemaakt, staan centraal. Uiteindelijk gaat het erom dat de dader leert zich te verplaatsen in de ander.” Er komen gesprekken met de daders. Bijvoorbeeld over waar zij de grens trekken van wat nog oké is online. „Op het schoolplein voelen ze vaak uitstekend aan wat wel en niet oké is. Maar online niet blijkt uit onderzoeken.”