Handel in illegaal vuurwerk wordt crimineler; met ripdeals, onderlinge bedreigingen en versleutelde telefoons

Kootwijker­broek­se stroper die ook katten en een hond neerknalde, hoort in hoger beroep weer celstraf eisen

30 november Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep twee jaar cel geëist tegen Mark B. uit Kootwijkerbroek, die als hoofdverdachte wordt gezien in een strafzaak tegen stroperij en illegaal wapenbezit op de Veluwe. Er staan ook nog acht andere mannen terecht in de zaak.