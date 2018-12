Hanneke Hendrix: ‘In het weekend lijkt de tijd te vertragen’

Update/video Handgra­naat gevonden voor deur van waterpijp­café tijdens kerstmarkt in Culemborg

18:40 CULEMBORG - Op de Oude Vismarkt in Culemborg is zondagmiddag voor de deur van een shishalounge een handgranaat gevonden. De straat is lange tijd afgezet. Inmiddels is de omgeving weer vrijgegeven.