Hanneke maakt wandelingen voor haar website: ‘Tijdens de lockdowns heb ik een virtuele wandeling gemaakt’

„Het duurde even voordat al die dingen in elkaar vielen. Het begon toen ik stukjes voor mijn wijkkrant ging schrijven”, vertelt de Nijmeegse. „Ik fietste dagelijks langs beelden in mijn wijk en wilde er meer van weten. Ik maakte foto’s, zocht er informatie bij en schreef stukjes over wie ze gemaakt hadden, wat ze voorstelden, wanneer en waarom ze geplaatst waren. Het leek me ook leuk om die kennis te delen, dus maakte ik de website kunstroutesnijmegen.nl. Daarop zet ik wandelroutes van kunstwerk naar kunstwerk met informatie. Iedereen kan ze gratis downloaden en de wandeling in eigen tempo lopen, wanneer ze willen. Op mijn site staan ook veel links naar andere wandelroutes en naar musea.”

Quote Mijn universi­teits­rou­te was zelfs NS-wandeling van de maand! Hanneke Roelofsen

De eerste wandeling was heel veel werk, zegt Roelofsen. ,,Ik moest alles nog bedenken. De volgende gingen steeds makkelijker. Er kwam een wandeling van 3 keer 5 kilometer langs kunstwerken in de stad. Mijn universiteitsroute van 10 kilometer is heel populair. Die was ooit zelfs NS-wandeling van de maand! De zevenbruggenwandeling van 15 kilometer is de nieuwste. En dan had ik nog de Lent-Art route in Nijmegen-Noord, maar die is nu niet meer te doen. Heel dat gebied ligt op de schop omdat er een nieuwe wijk gebouwd wordt, maar als ze klaar zijn stippel ik weer een nieuwe route uit. Extra leuk voor de mensen die de oude gelopen hebben: kunnen ze het verschil zien, van natuur tot stad.”

Virtuele wandeling

Hoe lang het lopen is? ,,Dat hangt af van hoeveel tijd je aan de kunst wilt besteden of aan een drankje onderweg of gezelligheid met je medewandelaars.”



Tijdens de lockdowns heeft ze een virtuele wandeling gemaakt. ,,Ik heb de wandeling gefilmd terwijl ik hem zelf liep. Dan kon je hem thuis bekijken en stappend-op-de-plaats meelopen. Die staat nog steeds op mijn site.



„Soms doe ik een oproep op Facebook en loop ik de routes met een klein groepje. Ik hoef daar eigenlijk niets voor te hebben, maar ik vraag een euro, dan komt iedereen tenminste opdagen. Onderweg vertel ik veel, maar ik hoor ook veel, over vogels en planten of herinneringen van oud-Nijmegenaren. Het is zo leuk om te doen!”