Hans Mol (66) bouwt modelzweefvliegtuigen: ‘Ik kan uren kijken naar dat silhouet hoog in de lucht’

CORONAVIRUS LIVE | Sterftecij­fer vorige week ruim een vijfde hoger dan normaal, Franse Coronapas volgens Macron succesvol

Honderden Amsterdamse horecazaken houden de deuren gesloten sinds de nieuwe coronamaatregelen dit weekend zijn ingegaan. De combinatie van personeelstekort en de extra coronamaatregelen staan bovenaan de lijst van oorzaken. En in Duitsland komen landelijk strengere coronamaatregelen zodra de bed-bezetting in ziekenhuizen bepaalde drempelwaarden overschrijdt. Dat betekent dat veel plekken taboe zijn voor niet-gevaccineerden. Volg al het nieuws over het coronavirus in ons liveblog.

0:24