Harde windstoten in de regio: omgewaaide bomen, schade en een paard in het zwembad

In het centrum van Tiel was het bijna raak. Daar dreigde een boom om te gaan vallen in de Waterstraat. De boom was scheef gaan hangen in de richting van de gevel van de ANWB-winkel. De bak waarin die stond, kwam ook al wat los. Het gebied rondom de boom werd daarom tijdelijk afgezet met lint.



In Enspijk moest de brandweer te hulp schieten vanwege stormschade aan de Waalstraat. Door de harde wind was er een groot stuk plastic losgeslagen. Dit was bevestigd aan een steiger bij een rijtjeswoning. Net als bij andere straten in de wijk was het plastic er bevestigd om de eerste verdiepingen aan de voorzijde droog te houden. Het plastic is verwijderd door de brandweer. Ook hebben brandweerlieden de rest van de wijk doorzocht op losgeslagen stukken.



Ook waaide er door de harde wind in de achtertuin van een woning in Eck en Wiel een hek open. Daardoor kon een paard door het hek lopen en vervolgens in het nabijgelegen zwembad belanden. De brandweer moest eraan te pas komen om het dier weer op het droge te krijgen. Inmiddels maakt het paard het weer goed en is het dier weer op stal.



In bijna heel het land zorgden de windstoten voor problemen. Zo waren er vertragingen op Schiphol en stormde het in Vlissingen en op Vlieland. Alleen in Limburg en Brabant had de KNMI geen code geel afgegeven.