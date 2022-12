Hardrijder (27) die in gehuurde Mercedes twee vrouwen en jonge kinderen doodreed in Brabant: ‘Ik had voorrang’

Niet de verdachte in een extreem hard rijdende Mercedes, maar de bestuurster van de kleine, geramde Toyota waarin vier inzittenden omkwamen, heeft schuld aan het dramatische ongeval in Oud Gastel. De omgekomen vrouw had voorrang moeten geven.

Dat was donderdag bij een tussentijdse zitting in de rechtbank in Breda de kern van het betoog van advocaat Yehudi Moszkowicz. Hij vond dat zijn cliënt Omar E. (27) na ruim drie maanden cel zijn proces verder thuis moest kunnen afwachten, maar daar dacht de rechtbank anders over.

Gespannen stilte

E. luisterde bewegingloos, met het hoofd omlaag. Hij zweeg toen de voorzitter van de rechtbank hem de gelegenheid gaf zijn zegje te doen. Op de publieke tribune volgden de families van de twee moeders en twee jonge kinderen uit Bosschenhoofd die uit het leven gerukt werden, de zitting in gespannen stilte. Eén keer kon een nabestaande zijn emoties niet meer de baas en klonk een korte onderdrukte kreet van verdriet en woede na een opmerking van de advocaat.

Volledig scherm Bloemen en knuffels op de plek van het ongeval waarbij twee moeders en twee kinderen om het leven kwamen. © Christian Traets / Eye4Images

‘Alle begrip’

De raadsman zei alle begrip te hebben ‘dat het moeilijk is voor nabestaanden om mijn betoog aan te horen’. ,,Het is een zeer beladen onderzoek. Voor het eerst in mijn vijftien jaar als advocaat grijpt een zaak me zo naar de keel. Mijn deelneming aan de families. Het is een verschrikkelijke zaak, maar geen criminele.” En het is volgens hem ‘natuurlijk’ dat bij zo veel verdriet ‘iemand als schuldige moet worden aangewezen’.

Plankgas

Maar de zaak zit volgens Moszkowicz genuanceerder in elkaar dan hoe het Openbaar Ministerie die naar zijn mening presenteert. De officier verdenkt E. van roekeloosheid, waar een maximum celstraf van zes jaar op staat. Uit het politieonderzoek blijkt dat de Roosendaler plankgas accelererend afreed op de kruising op de Roosendaalsebaan, ‘bumperklevend en rechts inhalend bij andere weggebruikers’.

Twee seconden voor de botsing met Toyota was de snelheid opgelopen tot 155 kilometer per uur, aldus de officier, waar 50 het maximum is. Op dat moment zag de verdachte de Toyota vermoedelijk oversteken. Hij stuurde hij eerst naar links, waar een auto reed om linksaf te slaan, en vervolgens naar rechts. Hij remde, maar de zware Mercedes boorde zich met 95 kilometer per uur in de flank van de kleine auto van de slachtoffers.

Het punt waar het het volgens Moszkowicz om draait, is dat de verkeerslichten weliswaar oranje knipperden en dat zijn cliënt veel te hard reed, maar dat hij op een voorrangsweg zat. ,,Hij mocht er dus ook op vertrouwen dat hij voorrang zou krijgen. Als de bestuurster van de Toyota de voorrangsregels in acht had genomen, was dit ongeluk niet gebeurd.”

Dat de verdachte vlak voor de botsing het gaspedaal vol intrapte was wellicht een paniekreactie, vermoedelijk omdat hij een botsing op die manier dacht te voorkomen, aldus de advocaat, die sprak van een ‘perfecte storm’ van ongelukkige omstandigheden.

De officier van justitie kaatste de bal over de schuld hard terug richting verdachte. ,,Als hij zich aan de snelheidslimiet van 50 kilometer had gehouden, zou hij 97 meter voor het kruispunt stil hebben gestaan. Formeel voorrang hebben betekent niet dat je ook altijd voorrang moet nemen.”

Volgens de advocaat was in juridische zin geen sprake van roekeloos rijgedrag, omdat zijn cliënt in zijn ogen alleen te snel heeft gereden. ,,Voor roekeloos rijgedrag zijn meerdere, aaneengesloten ernstige verkeersovertredingen nodig, zoals door rood rijden, alcohol- en drugsgebruik en op de telefoon kijken. Daar is hier geen sprake van. Hier staat hoogstens een taakstraf op.” Moszkowicz vond dat er daarom geen grond was om zijn cliënt nog langer vast te houden.

De officier was het daar totaal niet mee eens: ,,Het gaat bij roekeloosheid niet om de hoeveelheid overtredingen maar om de ernst ervan.” Dat de bestuurster van de Toyota ‘net over de haaientanden’ was gereden en toen weer was gestopt, vermoedelijk omdat ze de Mercedes zag opdoemen, rekent de officier haar juridisch niet aan. ,,Ze had geen tijd meer om te kunnen reageren. Verdachte had voorrang, maar dat betekent niet dat je voorrang moet nemen.”

Reconstructie

Ondanks het uitvoerige pleidooi van de raadsman blijft Omar E. voorlopig vast zitten. Zijn persoonlijke belang weegt op dit moment niet op tegen het belang om de samenleving te beschermen tegen zijn herhaaldelijke risicovolle rijgedrag, aldus de rechtbank, die de kans op herhaling groot acht. Twee jaar geleden ging E. ondanks een rijontzegging toch weer de weg op en ook was hij volgens het OM betrokken bij ongevallen in Marokko en Spanje.

De rechtbank geeft wel aan reclassering opdracht om te onderzoeken of zijn hechtenis onder voorwaarden geschorst kan worden. Zowel het OM als de verdediging mag tot 5 januari nieuwe onderzoekswensen neerleggen. De advocaat wil met de rechtbank terug naar het kruispunt om een reconstructie te maken, kondigde hij aan.

Volledig scherm De verdachte en zijn advocaat. © Eric Elich

Volledig scherm Bij het ernstige ongeluk met twee auto’s aan de Blauwhekken in Oud Gastel kwamen op 2 september twee jonge kinderen en twee vrouwen om het leven. © Eye4images