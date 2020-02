Harold uit Apeldoorn overmeestert gewelddadige overvaller van juwelier: ‘Mijn vrouw zei nog: niet doen’

Video Auto in sloot na ongeval op A73, vader en dochter onderkoeld

15:18 EWIJK - Een Zwitserse automobilist en zijn dochter zijn zaterdagmiddag onderkoeld geraakt toen ze met hun auto in de sloot belandden langs de A73 bij knooppunt Ewijk. De bestuurder reed het water in nadat hij in botsing was gekomen met de bestuurder van een oldtimer.