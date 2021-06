Harskampers met trekkers naar gemeentehuis Ede om zonnepark tegen te houden

Inwoners Harskamp in opstand tegen megazonne­park: ‘We worden nauwelijks geïnfor­meerd’

15 maart EDE - In plaats van één groot zonnepark, wil de gemeente Ede drie zonneparken bouwen. In Ede, Bennekom en Harskamp. De bewoners van Harskamp komen in opstand. ,,We worden nauwelijks geïnformeerd.’’