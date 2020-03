Hartverscheurend: Freddy (63) afwezig bij crematie van zijn vrouw als hij corona blijkt te hebben

IrisZorg Nijmegen schorst medewerker verslaaf­den­op­vang vanwege dragen mondmasker

7:24 NIJMEGEN - Een medewerker van de 24-uursopvang voor verslaafden aan de Van Schevichavenstraat in Nijmegen is op non-actief gesteld. Hij wilde in verband met de corona-pandemie alleen nog werken met een mondmasker voor. Zijn leidinggevende heeft hem dat verboden. Toen de medewerker hevig protesteerde, is hij geschorst.