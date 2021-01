Hausse aan windmolens en zonneparken op komst: experts vrezen verloedering landschap en veel protest

Deze krant inventariseerde de energieplannen van alle regio’s. Samen willen ze uiterlijk in 2030 ruim 50 terawattuur aan groene stroom opwekken. Dat komt neer op zo’n 3180 windmolens en 68.900 voetbalvelden vol zonnepanelen.



,,Doordat dertig regio’s ieder hun eigen plannen maken, ontstaat een lappendeken van wind- en zonneparken. Die worden als hagelslag over het land uitgestrooid”, zegt landschapsarchitect Berno Strootman, tot vorige week lid van het College van Rijksadviseurs dat de regering adviseert over de kwaliteit van de openbare ruimte. ,,Er is over een paar jaar geen plek meer in Nederland waar je om je heen kijkt en géén windmolens boven alles ziet uittorenen.”