Heb je als Nederlander toch weer een coronatest nodig na tankbeurt over de grens? Nee hoor, stelt Den Haag gerust

Wie voor een tankbeurt of verse Duitse broodjes even de grens oversteekt, hoeft bij terugkomst in Nederland ook geen negatieve coronatest te kunnen tonen. Vanwege nieuwe inreisregels vanuit Den Haag die vanaf vandaag gelden, is daar enige verwarring over ontstaan.