Heb jij een prangende vraag aan de GGD over de corona-aanpak? Stel die dan!

Zalando gaat in Arnhem en Nijmegen bestellin­gen per bakfiets bezorgen

10:53 ARNHEM/ NIJMEGEN - Internetwarenhuis Zalando gaat in samenwerking met Cycloon Post & Fietskoeriers uit Arnhem en het platform Fietskoeriers.nl in Arnhem en Nijmegen pakjes door fietskoeriers laten bezorgen. Het gaat vooralsnog om een experiment, dat ook loopt in Zwolle en Amersfoort.