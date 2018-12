Heb jij het mooist versierde kersthuis?

Celstraf voor minderjari­ge asielzoe­ker die jongen neerstak in azc Grave

11:09 DEN BOSCH/ GRAVE - Een 17-jarige vluchteling uit Eritrea stak op 10 juni 2018 een medebewoner van het asielzoekerscentrum in Velp bij Grave meermalen met een mes in de buik, diens zij en in het been. De rechtbank in Den Bosch veroordeelde de jongen voor een poging tot doodslag tot 12 maanden ‘jeugddetentie’, waarvan de helft voorwaardelijk. De Eritrese man komt ook onder toezicht van de jeugdreclassering te staan.